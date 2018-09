Nye tider og nye produkter - Novo fyrer 400 ansatte

Tirsdag 18. september 2018 kl. 12:55Det dansk baserede medicinalfirma Novo Nordisk har taget bestik af nye tider og behov for at satse på nye produkt-områder. Som følge heraf fyrer man 400 ansatte hovedsageligt i Danmark. Hårdt for dem, det går udover, men et plaster på såret generelt set er det, at Novo vil etablere nye forskningenheder herunder i hjemlandet.Medicinalkæmpen opgraderer desuden i USA og England. Novo har i dag ansatte i 75 lande.