Rekord på campingpladserne - vejret var perfekt til udeliv

Tirsdag 18. september 2018 kl. 08:51De danske campingpladser mærkede denne sommer rigtigt, hvor afhængig af vejret udelivet er. I juli var der med næsten 3,9 millioner rekordmange overnatninger - et plus på tæt ved 11% i forhold til samme måned 2017. I august var der også en markant stigning i overnatningerne.Tallene for sidste måned er ikke endeligt bearbejdet, men der forventes et plus i størrelsen 15%. Campingpladserne klapper i hænderne - sammen med de mange, der nyder udeliv.