Bilsælger snød kunder så vandet - og pengene drev af dem

Mandag 17. september 2018 kl. 20:43Alt er stort i USA, det gælder også svindelnumre. Som eksempel en bilsælger i velhaver-området Miami, som har snydt 24 kunder, så vandet og pengene drev af dem. Lidt over 16 millioner kr. endte i bilsælgerens lommer, og han leverede aldrig nogensinde de biler, han lod som han havde solgt til kunderne.Der var tale om meget dyre biler, hvor bilsælgeren bad om depositum. Pengene indbetalte kunderne på en konto i et af bilsælgeren til formålet oprettet "skuffeselskab". Den lidt for fikse karl er siden forsvundet - og det er pengene naturligvis også.