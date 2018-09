42-årig kvinde slået ihjel af sin kæreste på hotelværelse

Mandag 17. september 2018 kl. 14:03En 37-årig mand blev i weekenden varetægtfængslet for at have været voldelig mod sin kæreste - en 42-årig kvinde, som tilkaldte redningfolk fandt livløs på et hotelværelse i midtjyske Viborg. Kæresten blev anholdt på stedet. Senere i weekenden døde kvinden af sine alvorlige kvæstelser.Der foreligger ingen oplysninger de dødbringende aktiviteter mellem kæresterne.