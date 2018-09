Sprang fra brændende lejlighed - anholdt for at antænde ilden

Søndag 16. september 2018 kl. 22:41En 30-årig mand sprang sidst på eftermiddagen ud fra altanen til sin 1. sal lejlighed i en stor beboelseejendom i nordjyske Ålborg. Lejligheden udbrændte - og efterfølgende blev manden anholdt og sigtet for selv at have antændt ilden. I morgen fremstilles han i grundlovforhør.Den brændende lejlighed befandt sig inde midt i bebyggelsen, hvorfor alle andre beboere i den store ejendom fortrak fra deres lejligheder. Ilden bredte sig dog ikke til andre boliger.