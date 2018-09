Unge mænd truede sig til bustur med kniv i Vordingborg

Søndag 16. september 2018 kl. 10:37Politiet forsøger at finde 3 unge mænd, der i aftes benyttede sig af en noget alternativ "billet" til en bustur fra Vordingborg mod Møn. De trak en kniv med bemærkningen "hvor langt kan vi komme med denne her?" - og en meget chokeret chauffør lod dem køre med.Han slog alarm, da de unge mænd steg af bussen i forstaden Nyråd nogle kilometer udenfor Vordingborg. Buschaufføren var efterfølgende så rystet over oplevelsen, at han ikke kunne fortsætte aftenens job.