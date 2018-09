Mindst 40 slået ihjel af orkan, regn og følgende jordskred

Søndag 16. september 2018 kl. 06:43Orkaner, kolossale mængder regn og som følge heraf jordskred har udviklet sig til katastrofer på både den sydøst amerikanske kyst og i ø-staten Filippinerne. Mindst 40 er slået ihjel af naturkræfterne i de 2 områder, flest i det asiatiske land, hvorfra meldingen i denne morgenstund er 28 dræbte.Huse er skyllet væk, blæst omkuld, kæmpe områder står under vand, og livet er farligt for millioner af mennesker. Hvor mange, der efter de voldsomme ødelæggelser i South Carolina området og på flere af øerne i Filippinerne er uden hus og hjem, er endnu uoverskueligt. At det vil være hundredtusinder, måske millioner - altså enorme antal er dog sikkert.