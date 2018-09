Mand netop anholdt for mord - begået for over 1 uge siden

Lørdag 15. september 2018 kl. 00:10En 44-årig sydjysk mand fremstilles i dag i grundlovforhør sigtet for at have myrdet en 76-årig mand, der for over 1 uge siden blev fundet død i bydelen Jerne i Esbjerg. Manden blev anholdt i går, men politiet er herudover tilbageholdende med oplysninger. Der er mere, man skal have efterforsket.Der foreligger således ingen detaljer om mordet, udover at den gamle mand blev dræbt af meget voldsom behandling (slag og spark).