Storm! - enorm risiko for død og ødelæggelser i Filippinerne

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 14. september 2018 kl. 22:05Lige nu raser den ventede orkan på den amerikanske sydøstkyst især i staten South Carolina. Imens tager et lignende naturfænomen til i den asiatiske ø-stat Filippinerne, hvor der er enorm risiko for både død og lemlæstelse, samt fare for store ødelæggelser. De første huse er jævnet med jorden.Vind med hastigheder op til 205 km/t farer henover øerne, og mindst 4 millioner indbyggere er direkte i farezonen. Det kan jo ingen rigtig gøre noget ved - udover den enkelte. Orkanen har en størrelse på 900 km i diameter, ganske kolossalt.For 5 år siden blev Filippinerne ramt af lignende skrækkeligt uvejr, og det kostede 7.000 indbyggere livet.