69-årig kvinde snuppet som butiktyv - dramatisk flugt

Fredag 14. september 2018 kl. 19:48Et simpelt butiktyveri af nogle småting førte i går til megen dramatik ved et supermarked i Roskilde. En 69-årig kvinde blev afsløret af en butikdetektiv, som på P-pladsen kontaktede hende. Da han stak hovedet ind ad bilvinduet, satte hun imidlertid bilen igang, og hans liv og førlighed var en kort stund i fare.Efterfølgende måtte politiet lede efter kvinden, der ikke var at finde på hendes bopæl i den nærliggende stationby Lejre. Det lykkedes dog i aftes at få kontakt til hende, og nu har hun en alvorlig sag på halsen i stedet for blot at kunne afregne et simpelt småtyveri.