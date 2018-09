Gaveboden og oplevelserne er slut - firma lukkes og alle fyres

Fredag 14. september 2018 kl. 12:23Virksomheden Bellevue A/S med hjemsted i nordjyske Ålborg er i færd med at lukke og fyre alle ansatte. Den har siden starten for 12 år siden beskæftiget sig med gavebeviser til oplevelser og har haft 25-50 ansatte. I sidste regnskabår blev firmaet overtaget af en "storebror", og nu er det så slut.Smartbox Group Company Limited, der overtog den danske virksomhed, er registreret i Irland og reelt ejet af en belgier.