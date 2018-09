Ung top-direktør siger op - vil have mere tid til sin familie

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 14. september 2018 kl. 09:50Landbrugets organisation "Landbrug & Fødevarer" skal igen have ny direktør. Den 44-årige Karen Hækkerup har sagt op for at have mere tid til sin familie. Hun forlod en ministerpost for 4 år siden for at blive top-direktør i en af de mest betydningfulde erhverv-organisationer.Socialdemokraten Karen Hækkerup afløste i 2014 en anden fremtrædende politiker som direktør i Landbrug & Fødevarer, nemlig Venstre-manden Søren Gade.