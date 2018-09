Et nyt bankkrak - Københavns Andelskasse er fallit

Torsdag 13. september 2018 kl. 20:57Andelshaverne har tabt deres indskud (29 millioner kr.), og Københavns Andelskasse er midlertidigt lukket indtil i morgen, hvor der åbnes for kunderne som normalt. Andelskassen er fallit og dermed krakket og roret overtaget af Finansiel Stabilitet. Bestyrelse og direktion i andelskassen er sat på porten.Finanstilsynet har længe kæmpet med det københavnske pengeinstitut, og nu opgav man altså at finde en aftale-løsning. Der må forventes et svar fra den afsatte ledelse.