Det er ikke til at tro det, men sandt! - valgkaos i Sverige

Torsdag 13. september 2018 kl. 19:04Valget til den svenske Riksdag i søndags er en chokerende oplevelse for danskere, der har observeret valghandlingen. Der er totalt kaos, der er sket fusk og forglemmelser, og nu senest er det kommet frem, at stemmer, der blev forsinket med en postforsendelse, ikke vil blive medregnet ved optælllingen.Valgets afvikling har været stærkt kritisabelt, det er ikke til at tro om Danmarks nordiske nabo, men sandt! Det system er svenskerne aldeles nødsaget til at få ændret til noget mere demokratisk a la det danske.