Iskold luft i region - ansatte og ledelse har dårlig kemi

Torsdag 13. september 2018 kl. 15:36Det står øjensynligt helt galt til i region Midtjylland. Luften er iskold mellem de ansatte og ledelsen, og det har nu resulteret i, at de ansatte har forladt det såkaldte samarbejdudvalg. Kemien mellem de 2 parter er ualmindelig dårlig, de ansattes tillid til ledelsen eksisterer ikke, lyder det.Det var åbenbart fyring af 2 direktører på sygehuset i Viborg ved ugens begyndelse, der var den sidste dråbe, som fik "det iskolde indhold i bægeret til at flyde over".