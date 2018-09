Urolig nat! - skud mod hus

Torsdag 13. september 2018 kl. 11:29Politiet foretager stadig undersøgelser omkring et hus 6-7 km vest for fynske Odense, hvor der først på natten blev affyret skud imod et vindue. Husets beboer blev vækket af den uro, skyderiet medførte. Ingen blev ramt, men det er jo ikke normalt at skyde mod vinduerne i et hus!Man forventer senere i dag at kunne give yderligere oplysninger om den indtil videre mystiske skud-aktion.