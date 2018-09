Kæmpe svinegård konkurs med gæld på 350 millioner kr.

Torsdag 13. september 2018 kl. 09:26Det kommer til at ramme mange, at den enorme svinegård AC Farmers A/S mellem Give og Givskud nordvest for Vejle er konkurs. Ved indgangen til dette år havde firmaet 350 millioner kr. i gæld, og der er stillet sikkerheder i million-klassen til en række kreditorer, som nu kommer til at kæmpe for deres penge - eller se dem forsvinde!Svinegården havde en årsproduktion på 250.000 slagtesvin.