Mand stukket ihjel i forbindelse med voldsomt slagsmål

Torsdag 13. september 2018 kl. 01:26En 35-årig mand blev sent i aftes stukket ihjel i forbindelse med et voldsomt slagsmål i Haverslev ved motorvej E45 midtvejs mellem Randers og nordjyske Ålborg. Politiet blev alarmeret og fandt manden død som følge af knivstik. Der er endnu ingen anholdte for det brutale mord.En talstærk politistyrke foretager også i nat undersøgelser på gerningstedet og forsøger at finde ud af, hvad der detaljeret er sket, samt finde gerningmanden.