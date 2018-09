Nyt møde mellem Donald Trump og Nordkoreas Kim Jong-un

Onsdag 12. september 2018 kl. 23:46I dag er det 3 måneder siden, den amerikanske præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder Kim Jong-un mødtes i Singapore - og skrev verdenhistorie. Nu forberedes et nyt møde mellem de 2 statledere. Et ønske fra Kim Jong-un om at møde Donald Trump igen er positivt modtaget i USA.Uanset hvilke emner de kommer til at drøfte, er det endnu en positiv tilføjelse til historien, at de mødes igen. Der foreligger endnu ingen meldinger om, hvornår og hvor et møde kan finde sted.