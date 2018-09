ALARM! - Danmark er i toppen med lungekræft - der stiger voldsomt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. september 2018 kl. 18:31Nye meldinger om kræft world wide er uhyggelig læsning. I år vil 18,1 millioner nye personer blive ramt af kræftsygdom, og 9,6 millioner vil dø af den. En voldsom stigning de seneste 6 år, og der er grund til at slå alarm. Hver 5. mand og hver 6. kvinde kan forvente at blive ramt af kræft i løbet af deres liv, lyder den foruroligende melding. En udvikling forårsaget af den stigende velstand og den måde verdens folk lever på. Lungekræft, brystkræft og tarmkræft udgør nu 33% af alle tilfælde af kræft-død. Lungekræft hos kvinder er den hyppigste kræft-dødårsag i 28 af 185 undersøgte lande - og Danmark er desværre i toppen sammen med New Zealand, USA, Kina og Ungarn.At udviklingen er katastrofal viser tal fra 2012. Da blev der konstateret 14,1 millioner nye kræftramte, og 8,2 millioner døde af kræft-sygdom. De foruroligende informationer stammer fra The International Agency for Research on Cancer (IARC), der er en del af WHO, FNs sundhedorganisation.