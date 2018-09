Kvinde indebrændt i lejlighed

Onsdag 12. september 2018 kl. 14:50En 61-årig kvinde indebrændte sent i aftes i sin lejlighed i Mårslet 10 km syd for den østjyske storby Århus. Kvinden blev ganske vist bjærget ud af den brændende lejlighed, men hun var livløs og det lykkedes ikke at bringe hende tilbage til livet. Der foreligger endnu ikke oplysninger om brandårsagen.Politiet har dog oplyst, at man ikke har fundet noget mistænkeligt i forbindelse med branden.