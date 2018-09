Klog sangerinde holder pause fra scenen efter 70 års fødseldag

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. september 2018 kl. 14:29Den folkekære sangerinde Birthe Kjær har med sikkerhed truffet en klog beslutning. For kort tid siden fyldte hun 70 år, og nu synger i bogstaveligste forstand sæsonen i år på sidste vers. Når hun 10. november har været på scenen for sidste gang med sit 50 års jubilæum show, er der dømt pause indtil næste sommer.En beslutning mange kolleger i show branchen kunne lære af. Adskillige af dem skranter, fordi de ikke i tide skruede ned for blusset eller helt holdt op.Datoerne for resten af dette års Birthe Kjær koncerter kan studeres på www.birthekjær.dk - hvor også hendes liv og karriere, samt hendes mange hits er omtalt.