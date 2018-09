Magtfulde politikere vil skærpe engelsk kurs overfor EU

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. september 2018 kl. 10:35Den engelske konsekvente og faste beslutsomhed er kerne for en 50 mand stor gruppe fra det konservative parti, der helt formelt i går mødtes for at drøfte en skærpet kurs overfor EU i forbindelse med Englands udtræden (Brexit). Magtfulde politikere som de tidligere ministre David Davis og Boris Johnson var iblandt.Ikke alene en mere krævende engelsk indstilling til fremtiden mellem England og EU efter landets udtræden var til debat. Det var også premierminister (PM) Theresa Mays fremtid som leder af partiet og landet. Altså fortsætter den krise for PM, som begyndte med David Davis' tilbagetræden som Brexit-minister og Boris Johnsons som udenrigsminister - i netop protest over Mays Brexit-planer.