Verdens største problem er uløst - 821 millioner går sultne i seng

Tirsdag 11. september 2018 kl. 22:25Krig og vold, død og fordærv er der masser af i verden. Mennesker på flugt i snesevis af millioner er en følge heraf. Det har skabt den nuværende krise, hvor de mange rige lande ikke vil tage imod flygtninge. Selvom det er et alvorligt problem, så er det sandsynligvis til at løse - en dag. Hvorimod verdens største problem stadig er og forbliver uløst. Sult. 821 millioner mennesker gik sultne i seng i 2017. Hvilket er en tragisk stigning år for år og vidner om, at intet er ændret siden den svenske professor Gunnar Myrdal for næsten 50 år siden skrev et digert værk "Om verdens fattigdommen". Dengang var antallet af sultende 800 millioner.FN har netop offentliggjort rapporten "Hunger is on the rise" med de alarmerende oplysninger om verdens sult-katastrofe. Læs mere på www.un.org - hvor der også berettes om mange andre bedrøvelige forhold i vores rige verden. Hvor rigdommen bare ikke når ud til mange, mange millioner mennesker.