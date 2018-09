Folket i Catalonien rejser sig igen - 1 million er på gaden

Tirsdag 11. september 2018 kl. 20:19De 7½ millioner indbyggere i det nordspanske Catalonien vil have deres frihed. Uafhængighed af Spanien, og nu er de efter nogle måneders pause igen på gaden. 1 million giver i dag deres mening til kende med kravet, og de har i erindring, hvordan den spanske statmagt sidste efterår knuste drømmen.Det til trods for, at det catalonske folk ved en folkeafstemning gav klart udtryk for kravet om selvstændighed i forhold til det øvrige Spanien.I mellemtiden har Spanien fået en ny regering, der ikke er umiddelbart indstillet på at lade Catalonien blive selvstændigt, men dog få større selvbestemmelse.