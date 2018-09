Øl og humør i stride strømme - nedtælling til oktoberfest

Tirsdag 11. september 2018 kl. 18:47Man er allerede klar i sydtyske München til den 185. oktoberfest. Der tælles nu ned til starten lørdag 22. september, hvorefter der drikkes øl i million-litervis og festes med højt humør helt frem til søndag 7. oktober. Det hele bygger stadig på en ide, som en helt almindelig soldat fik - og første oktoberfest blev holdt i 1810.Når der således er holdt 185 oktoberfester, men starten gik for over 200 år siden, skyldes det tyskernes krigeriske tradition. 10 år omkring 2. verdenkrig var der ingen fest - ja, heller ingen grund til at feste, kan man godt fastslå.I 1985 besøgte rekordmange - 7,1 millioner den bayerske oktoberfest. Hvor mange millioner i år, det ved vi 8. oktober.Oktoberfesten, der altså finder sted henover månedskiftet, kan studeres og følges på www.oktoberfest.de - hvor alt fra tilrejse og ophold til programmet er detaljeret beskrevet.