Uædvanligt indbrud! - kup af sølv for 8-10 millioner kr.

Tirsdag 11. september 2018 kl. 13:24Politiet er øjensynligt på helt bar bund omkring et usædvanligt indbrud i et hus i københavnske Gentofte i weekenden. Professionelle tyve gennemførte et kup af sølv-genstande, som blev nøje udvalgt, for 8-10 millioner kr. Mange mindre værdifulde ting lod man blive på stedet.Kup-magerne brød ind og skaffede sig ro på 1. sal til aktionen udenom tyverialarmen i huset.