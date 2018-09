Hundredtusindvis evakueres fra kystområder - orkan på vej

Mandag 10. september 2018 kl. 22:15Den sydøst amerikanske stat South Carolina frygter store ødelæggelser og menneskelige ofre de kommende dage. En enorm orkan er på vej mod landet, og hundredtusindvis af indbyggere fra kystområderne evakueres nu. Den ekstreme vindstyrke ventes at ramme kysten i løbet af torsdag.Orkanen ventes at nå op på hastigheder tæt ved 200 km/t. Det er endog tænkeligt, at vindstyrken vil tiltage.