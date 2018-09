Far og søn på båd ved Næstved havn ramt af kæmpe kran - faren dræbt

Mandag 10. september 2018 kl. 21:14En usædvanlig og voldsom ulykke i dag ved havnen i Næstved kostede en 74-årig mand livet. Manden og hans søn befandt sig ombord på båden, da en kæmpe kran væltede nedover den. Faren blev fanget på båden, mens sønnen nåede at springe væk. Det tog adskillige timer, inden den kæmpemæssige kran på 30 tons kunne fjernes. I den forbindelse fandt man faren, som man siden formiddagens tragiske hændelse havde forsøgt at finde og befri. Ulykken skete i forbindelse med, at kranen skulle hejse båden på land. Kranens bremser svigtede og den tippede nedover båden, der blev presset under vand.Ulykken skete i kanalen, der fører ind til selve havnen i Næstved.