Igen! - politimand dømt for at stjæle lyssensor fra retten

Mandag 10. september 2018 kl. 19:54Tyveri af en lyssensor fra byretten i København har i dag ført til dom over endnu en politimand. Han blev idømt 30 dages betinget fængsel. Politimanden nægtede sig skyldig og udbad sig betænkningtid med hensyn til anke af dommen. Under alle omstændigheder er det pinligt, at politifolk stjæler.I slutningen af sidste uge blev en 46-årig politimand idømt 6 måneder fængsel for tyveri af designlamper fra politigården i København.