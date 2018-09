Mand fanget under kæmpe kran ved havnen i Næstved

Mandag 10. september 2018 kl. 12:03Redningfolk har den sidste times tid kæmpet for at finde og befri en mand, der i formiddag blev fanget under en kæmpe kran ved havnen i Næstved. Kranen væltede i vandet og nedover en båd, og manden forsvandt. Der er sendt dykkere i vandet for at forsøge at finde manden.Ulykken er sket i kanalen, der fører ind til selve havnen i Næstved.