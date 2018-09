Direktører fyret på sygehus, der udvider og skal spare

Mandag 10. september 2018 kl. 11:16Mundhældet "når krybben er tom, bides hestene" er sandsynligvis baggrund for, at 2 direktører på sygehuset i midtjyske Viborg er fyret, og det i dag meddeles, at de er fratrådt. Sygehuset er igang med en stor udvidelse og skal samtidig spare. Det er jo sådan bureaukratiet tumler rundt økonomisk!De 2 fratrådte er hospitaldirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen. Sygehuset i Viborg hører til i region Midtjylland.