Svenskerne med i "klubben" - men ro kan skabes af flertal

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 9. september 2018 kl. 23:58Det svenske valg er ved at være gjort op, og det har bragt Sverige med i "klubben" af lande, hvor der er bølger af uro. Årsagen er det ultra nationalistiske parti Sverige Demokraterne, som har fået 17,5-18% af vælgernes stemmer. Men der kan skabes ro, hvis svenskerne ellers vil. Af et utraditionelt flertal.Socialdemokraterne, de liberal-konservative Moderaterne og det liberale Centerpartiet kan mønstre et flertal på tilsammen 56-57% af vælgernes stemmer. De skal blot vise vilje til at dæmme op imod de nationalistiske, fremmedfjendske tendenser og til at skabe stabile forhold i Sverige de kommende år. Et tankeeksperiment, men ikke urealistisk.