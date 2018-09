Gård mellem Karise og Faxe brændte - stuehuset reddet

Søndag 9. september 2018 kl. 22:07Alle driftbygningerne på en gård på Stevns mellem Karise og Faxe brændte i aftes og i nat. Det lykkedes brandvæsenet fra Faxe, Hårlev og Store Heddinge at dæmme op mod ilden, således at det stråtækte stuehus blev reddet. Brandfolkene havde vindretningen med sig i kampen mod flammerne.Den brandhærgede ejendom ligger på adressen Jørslev Skovvej 6 og grænser op til naturområdet Ganneskov. Der var ingen dyr på gården, men et antal maskiner blev flammernes bytte.