Tyskerne gør alt for penge - økonomisk aftale med Tyrkiet

Søndag 9. september 2018 kl. 15:56Euro og procenter har stor betydning i nabolandet Tyskland. Man gør alt for penge, som kan stimulere landets økonomi, og man kan tale om milliarder af euro og procenter. Nu er en aftale med den demokratiske modsætning Tyrkiet øjensynligt ved at falde på plads, og enehersker Recep Erdogan er på vej til Berlin.Aftalen drejer sig om en tysk investering på 35 milliarder euro og tysk know-how til at etablere et højhastighed jernbanenet i Tyrkiet. Det sker efter Erdogans henvendelse til den tyske regering for nogle måneder siden. I slutningen af september er han på besøg, hvor der formentlig vil blive givet oplysninger om samarbejdet.Alt imens sidder massevis af tyrkiske indbyggere og udlændinge, heriblandt også tyskere fængslet i Tyrkiet. I et land så udemokratisk, som man kan forestille sig.