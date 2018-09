Voldsom brand i campingvogn - person antages indebrændt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 8. september 2018 kl. 23:16I nogle timer har der været hektisk aktivitet og kaos på en campingplads i Hvalpsund ved nordjyske Limfjorden. En voldsom brand i en campingvogn antages at have kostet en person livet, idet man formoder at vedkommende befandt sig i flammehavet. Omkringboende måtte evakueres.Da redning nåede frem, stod der flammer ud fra campingvognen. Ilden var så heftig, at også en del af naturen omkring campingvognen blev antændt. Der foreligger endnu ingen oplysninger om brandårsagen.