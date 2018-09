Den er helt gal i Egypten - 700 dømt for at deltage i demo

Lørdag 8. september 2018 kl. 21:01Kaos bliver der ved med at være i det nordøst afrikanske Egypten med 95 millioner indbyggere. Den er helt gal nu i det kulturelt-historisk rige land, hvor en masse-domstol har dømt 700 for at have deltaget i demo i 2013, hvor militæret tog magten og hundredvis blev dræbt.Af de 700 "anklagede" er 75 dømt til døden og 47 livvarigt fængsel. Resten må man gætte sig til. Vilkårligheden og barberiet råder.Amnesty International har omgående protesteret over domstol-sceneriet, men nu må demokratiske lande til at røre på sig. Forståeligt og effektivt.