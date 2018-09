Mænd ved rattet kvæstet - deres biler kolliderede frontalt

Lørdag 8. september 2018 kl. 18:502 ikke nærmere identificerede mænd blev i eftermiddag kvæstet, da de ved rattet i hver deres bil kolliderede frontalt på en lokal vej et par kilometer syd for den nordsjællandske Kattegat-by Gilleleje. De er næppe livfarligt kvæstet, kan det udledes af manglende underretning om deres tilstand.Bilerne blev slemt medtaget ved kollisionen, som fandt sted i en vejkurve, hvor den ene bil pludselig kørte over i den modsat rettede vejbane. Der foreligger endnu ingen forklaring herpå.