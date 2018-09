8 år mellem de første 2 bøger - nyt fra lærer og kunstner på Nordfalster

Fredag 7. september 2018 kl. 20:01Den var god nok, hun brænder for det kunstneriske i krop og sjæl. Charlotte Grøhn Matthiesen er i dag 55 år og har netop udgivet sin 2. bog “Himlen er min”. For 8 år siden havde hun debut som forfatter med “Spørg dig selv” samtidig med sin første maleriudstilling. Det foregik altsammen på Gundslevholm Idrætsefterskole, som fortsat er hendes omdrejningpunkt, idet hun nu også beklæder en deltidstilling som lærer. Iøvrigt uddannet på Zahles Seminarium. Der skal jo penge i kassen for at holde det hele kørende, sådan er det ikke mindst at være kunstner. For hvem der tillige er store udfordringer med blot at få budskaberne ud i verden. Uanset hvilken måde man nu end udtrykker sig på.“Spørg dig selv” havde fokus på larmende længsler og sjælens forunderlige veje. “Himlen er min” er en roman med barnets reaktioner over for voksne som omdrejningpunkt. Det ved forfatteren noget om både fra sit lærervirke og som mor til 3 piger i alderen 18-25 år.Hvordan man som kunstner så får en ny bog ud i verden, afleveret de budskaber man har i sig - det er den mest komplekse del af det hele. Der mangler et forum, hvor nye (og gamle) talenter kan præsentere alt det, de har på hjerte. Med et hav af digitale muligheder, burde det kunne løses. Men hvem tager handskerne op?