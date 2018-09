Kvinde bliver formand for DR

Fredag 7. september 2018 kl. 11:24Der bliver skiftet ud som nat og dag for bordenden i Danmarks Radio (DR) til nytår. En kvinde indtager formandposten i bestyrelsen i stedet for en mand. Det er en kvinde med business- og kulturerfaring i bagagen, der afløser en mand med baggrund i jura og ansættelse i den offentlige forvaltning.Kvinden hedder Marianne Bedsted (51 år) og har de sidste 4 år været direktør i Salling Group med ansvar for bl.a. stormagasinerne. I årene inden da var hun beskæftiget indenfor kultur og er i dag medlem af bestyrelsen for Musikkens Hus i Ålborg og formand for bestyrelsen i Den Jyske Opera.Manden, der afløses, hedder Michael Christiansen (73 år), som i 10 år har været formand for DRs bestyrelse. Han blev jurist og gjorde karriere i den offentlige administration frem til 1992, hvor han skiftede til kulturen som direktør for Det Kongelige Teater indtil 2008.