Det ser sort ud for hel branche - pels er out som luksus

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 6. september 2018 kl. 18:57Det internationale modehus Burberry har truffet beslutninger, der ikke kun bliver afgørende for virksomheden selv, men skubber til forhold i andre brancher. Eksempelvis er man stoppet med at anvende ægte pels i tøjproduktionen, samtidig med, at man tilkendegiver, at luksus i fremtiden er ensbetydende med socialt og miljømæssigt ansvar.En lignende beslutning har andre store modehuse truffet, men dagens meddelelse fra Burberry skubber til et læs, som er ensbetydende med forstærkede problemer for pels-branchen. Det ser sort ud, og forstærker et styrtdyk i eksempelvis Danmark af minkavlernes salg af deres produkter. Det er kun få dage siden minkavlernes andelsforetagende Kopenhagen Fur bebudede en stor sparerunde og fyringer.Burberry (med hovedsæde i Wales og England) har også besluttet ikke længere at destruere store mængder tøj, der ikke er blevet solgt. I stedet har man indledt samarbejde om genbrug af det usolgte tøjs materialer.