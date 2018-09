Hus totalt udbrændt i løbet af få timer - hvor er beboerne?

Torsdag 6. september 2018 kl. 06:10Det er sjældent, at et hus udbrænder så totalt, som tilfældet var i nat i nordsjællandske Humlebæk syd for Helsingør. I løbet af få timer blev huset forvandlet til en sand ruin. Til morgen ved man endnu ikke, hvor beboerne er. Om nogen er indebrændt, det efterforskes intensivt nu.Den voldsomme og altødelæggende brand opstod ved 2.30 tiden i et villakvarter midt i byen, hvor også 2 af områdets skoler er beliggende.