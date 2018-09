Anholdt efter 50 km på motorvej - i den forkerte retning

Onsdag 5. september 2018 kl. 10:07Der skulle en ekstraordinær tålmodig indsats til, før flere bilister og politi i nat fik stoppet en svensk mand i 70 års alderen på den nordjyske del af motorvej E45. Han kørte nemlig 50 km fra Frederikshavn og nåede næsten Ålborg - i den forkerte kørselretning - inden han blev anholdt og den farefulde færd sluttede.Når mandens kørsel som såkaldt spøgelsebilist ikke resulterede i nogen katastrofe, kan det sandsynligvis tilskrives opmærksomme bilister, og at trafikken var beskeden ved 3-4 tiden. Flere farlige situationer lykkedes det at forhindre i at ende i ulykker.