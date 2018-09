Den økonomiske nedtur har bidt sig fast i Tyrkiet - katastrofe

Tirsdag 4. september 2018 kl. 22:21Der er ikke rigtigt pålidelige oplysninger om Tyrkiet, hvor enehersker Recep Erdogan har lagt sin klamme hånd på alt og alle. Eksternt kan han imidlertid ikke ændre tingene, eksempelvis er kursen på landets valuta (tyrkiske lira) fortsat langt under værdien sidste efterår. Desuden har den økonomiske nedtur i landet bidt sig fast.Kursen på tyrkiske lira har den sidste uge ligget på 96-97 (dvs. 96 kr. for 100 lira). For 1 år siden var værdien 126 kr. for 100 lira. Det kommer øjensynligt til at gå endnu værre i landet, idet der næsten ingen vækst er i den tyrkiske økonomi. Hvor stor nedgangen i antallet af turister og turisme-indtægterne har været siden Erdogans overtagelse af den totale magt i landet, er der ingen oplysninger om. Men et styrtdyk er der tale om, hvilket er en katastrofe for millioner af tyrkere.