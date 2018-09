Intensiv politiaktion på grund af persons selvmord-hensigter

Tirsdag 4. september 2018 kl. 21:50Den midtjyske domkirkeby Viborg har i dag været genstand for en intensiv politiaktion af noget utraditionelt indhold. En person på en privat adresse i udkanten af byen havde indtaget et giftigt stof i den hensigt at begå selvmord. At det ikke lykkedes fremgår af, at politiet i morgen vil fremstille manden i grundlovforhør.Man har foretaget undersøgelser og indsamlet prøver, som i eftermiddag med helikopter blev bragt til analyse. Området omkring adressen er øjensynligt fortsat afspærret.