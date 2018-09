En af landets ældste kroer i alvorlig økonomisk uføre

Tirsdag 4. september 2018 kl. 17:21Alle kender Fanø ved den jyske vestkyst, og mange kender Sønderbo Kro på øens sydspids - den er en af Danmarks ældste, velbevaret fra 1722. Kroen er nu i alvorlig økonomisk uføre, og der må en rekonstruktion til, hvis den skal overleve. I næste måned mødes kreditorerne for at tage stilling og afgøre kroens skæbne.Den 11. oktober forelægges således et forslag til rekonstruktion, og det skal der helt banalt stemmes om. Den dag er det afgørelsens time.