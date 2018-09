1 million evakueres forud for det værste stormvejr i 25 år

Tirsdag 4. september 2018 kl. 12:35Det i forvejen ofte hårdt naturkatastrofe ramte Japan er nu i fokus igen. Man venter på det værste stormvejr i landet de sidste 25 år. En tyfon med vindhastigheder på 200-225 km/t. Om nogle timer vil det rigtig brage løs, og 1 million indbyggere de mest udsatte steder er advaret og rådgivet om at forlade deres hjem.De første mange skader er sket, eksempelvis er et tankskib sejlet ind i en bro og taget på en af storbyernes togstation er revet af. Man forventer senere i dag, at hundredvis af fly og færger aflyses. Der meldes også allerede om oversvømmelser, der forhindrer både vej- og flytrafikken.