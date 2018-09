Danmark i demokratisk opløsning - PAS PÅ politiet forbyder forening

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 4. september 2018 kl. 10:09Den (u)demokratiske udvikling i Danmark har over de senere år ikke været noget skønt syn. Anført af kræfter både til højre og venstre på den politiske skala har forbud og bestemmelser i strid med dansk kultur vundet stadig større indpas. De sidste dage noget så simpelt som en måde at hilse på (om man skal give hånd). Til morgen det største anslag mod demokratiet, et politiforbud mod en forening. Politistaten er under udvikling, støttet af de nævnte kræfter, hvor der godt kan sættes navne på: Først og fremmest Dansk Folkeparti, nogle Venstre-folk (endda en minister), De Konservative (der beklæder justitministerposten) og toneangivende dele af Socialdemokraterne.Der er grund til at slå alarm. Ikke mindst som følge af politiets forbud i dag mod Loyal to Familia, som man i meddelelsen karakteriserer som en bande. Et foreløbigt forbud man mener at have hjemmel til i grundlovens §78 stk. 3. Politiets meddelelse kan læses på www.politi.dk under Københavns Politi.