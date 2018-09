Krudtfabrik eksploderet - mindst 8 dræbt og flere indespærret

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 3. september 2018 kl. 21:54En krudtfabrik nær den sydafrikanske kystby Cape Town er i eftermiddag eksploderet, og mindst 8 arbejdere blev dræbt, mens flere formodes indespærret på den brændende fabrik. Ilden kunne ses 5 km væk. Brandfolk og redningmandskab kæmper mod ilden og for at finde overlevende.Fabrikken er tysk-sydafrikansk og producerer ammunition og eksplosiver til sydafrikansk militær og politi, samt internationale kunder. Det er slut for en stund efter eksplosion-branden.