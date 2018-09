Igen en mand stukket ihjel - gerningmanden anholdt

Mandag 3. september 2018 kl. 18:59Knivstikkeriet florerer i uhyggelig grad, og nu er igen en mand stukket ihjel. Han blev fundet livløs og blødende i Århus-forstaden Hasselager midt på eftermiddagen. Til trods for, at han hurtigt blev bragt på sygehus, lykkedes det ikke at kalde ham tilbage til livet.Gerningmanden er anholdt. Han opholdt sig samme sted, som den dræbte blev fundet.